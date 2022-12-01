Сбер открыл в Казани технохаб для IT-специалистов
15:30 01.12.2022
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Фото пресс-службы Сбера
В технохабе будут трудиться разработчики, тестировщики, аналитики, специалисты по сопровождению информационных систем, дата-сайентисты, эксперты по кибербезопасности и другие специалисты.
Новый хаб площадью 3,5 тыс. кв. м рассчитан на 250 рабочих мест. В основе дизайн-концепции проекта – идея пространства максимального комфорта с учетом различных сценариев офисной жизни: open-space для командной или индивидуальной работы, 12 многофункциональных переговорных комнат и 9 кабинетов для работы. Гибридный формат офиса с пространствами для совместной работы позволяет одновременно разместить до 300 человек.
Стены технохаба украшают абстрактные иллюстрации, созданные с помощью нейросети Сбера Kandinsky, цветовая гамма выдержана в теплых ярких тонах, а по всему пространству можно встретить авторские металлические скульптуры, которые были разработаны специально для технохаба.
«Развитие технологий – одно из условий развития цифровой экономики. Мы всегда уделяем много внимания разработке новых продуктов и сервисов, повышению качества уже существующих и, конечно, среде, в которой работают наши коллеги. Для нас это уже второй подобный технологический хаб для сотрудников, где мы предоставляем возможность разработчикам, аналитикам и другим специалистам работать на одной площадке. Когда эксперты сконцентрированы в одном месте, общаются и обмениваются опытом, повышается продуктивность, и результат достигается значительно быстрей», – сказал Андрей Белевцев.
«Татарстан является пилотным регионом во многих проектах Сбера – это и школа программирования «Школа 21», и Сбер Еаптека, – отметил Рустам Минниханов. – Технохаб, который мы сегодня открываем, станет одним из ключевых элементов банка. Здесь высококвалифицированные ИТ-специалисты будут создавать и развивать цифровые продукты Сбера. Уверен, что созданная в республике IT-инфраструктура будет способствовать реализации новых идей Сбера».
Сегодня в Казани работают более 50 IT-команд Сбера – разработчики мобильного приложения СберБанк Онлайн, инвестиционных и страховых продуктов, специалисты по безопасности денежных переводов.
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