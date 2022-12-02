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НОВОСТИ

В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31

11:00 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель МиГ-31 разбился в Приморском крае, экипаж катапультировался, сообщили в пятницу ТАСС в экстренных службах.

«МиГ-31 потерпел крушение сразу после вылета. Он упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка. Экипаж катапультировался», — сказал собеседник агентства.

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