Эдвард Сноуден получил российский паспорт

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Об этом ТАСС в пятницу сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Да, получил [паспорт]. Принял присягу», — сказал он, отвечая на вопрос, получил ли Сноуден паспорт гражданина РФ.

Кроме того, Кучерена сообщил, что в настоящее время супруга Сноудена подает заявление на получение гражданства РФ.