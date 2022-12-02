Эдвард Сноуден получил российский паспорт
13:05 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Об этом ТАСС в пятницу сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.
«Да, получил [паспорт]. Принял присягу», — сказал он, отвечая на вопрос, получил ли Сноуден паспорт гражданина РФ.
Кроме того, Кучерена сообщил, что в настоящее время супруга Сноудена подает заявление на получение гражданства РФ.
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