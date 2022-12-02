Польская оппозиция сорвала голосование в Сейме по антироссийской резолюции
15:32 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нижняя палата польского парламента (Сейм) не смогла принять резолюцию о признании России страной, спонсирующей терроризм, из-за протеста оппозиции. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала «Польсат» пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.
«Оппозиция вынула свои карты (которые используются для электронного голосования — прим. ТАСС), что привело к обструкции голосования, то есть формальному непринятию поправки, что сделало невозможным дальнейшее голосование по резолюции», — сказал он.
Конфликт в Сейме возник из-за попытки правящей в Польше партии «Право и справедливость» в последний момент добавить к тексту резолюции поправку, в которой на Россию возлагается ответственность за крушение 10 апреля 2010 года польского правительственного самолета Ту-154М под Смоленском.
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