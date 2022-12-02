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Нидерланды могут заблокировать вхождение Болгарии в Шнгенскую зону

18:50 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды заблокируют вступление Болгарии в Шенгенскую зону в ходе заседания Совета ЕС 8 декабря. Это дал понять в пятницу глава МИД Нидерландов Вопе Хукстра, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

О принятии Болгарии в Шенген «говорить пока преждевременно», заявил министр. По его словам, когда станет ясно, что Болгария является функционирующим должным образом конституционным государством, способным бороться с коррупцией и организованной преступностью, тогда Нидерланды смогут дать новую оценку.

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