Подменой гимна КНР на спортивном мероприятии в Дубае возмутила власти Гонконга
13:20 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Во время церемонии награждения гонконгской участницы Сюзанны Линь, завоевавшей золотую медаль, вместо гимна КНР прозвучала скандально известная композиция «Слава Гонконгу», ставшая своеобразным символом протестного антиправительственного движения во время массовых беспорядков 2019 года. Спортсменка подала специальный знак руками, чтобы указать организаторам на ошибку, которая затем была исправлена.
Правительство Гонконга выразило протест в связи с инцидентом, заявив, что придает ему «крайне серьезное значение».
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