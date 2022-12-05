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До 9 возросло число погибших в результате обстрела Алчевска со стороны ВСУ — Марочко

13:20 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в городе Алчевске в ЛНР в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до девяти. Об этом в понедельник сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«По состоянию на 11:00 мск количество жертв среди гражданского населения в результате обстрела Алчевска возросло до 9 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются», — написал он в соцсетях.

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