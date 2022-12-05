Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, расходы бюджета РФ составят 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году. Доходы составят 26,1 трлн рублей, 27,2 трлн рублей и 27,9 трлн рублей соответственно. Дефицит, согласно прогнозам, в 2023 году составит 2% ВВП (или около 3 трлн рублей), закрыть его предполагается преимущественно за счет заимствований. При этом ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться — до 0,7% в 2025 году.