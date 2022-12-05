Власти Улан-Батора издали указ о разгоне протестующих вокруг Дома правительства

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор столицы Монголии и мэр города Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне протестующих на центральной площади столицы и возле Дома правительства. Об этом в понедельник сообщил телеканал «Игл».

«В 19:00 (14:00 мск — прим. ТАСС) издано распоряжение губернатора столицы о насильственном разгоне демонстраций и собраний в соответствии с законом. <…> Информируем граждан о том, что такое решение принято, и призываем их прекратить подстрекательскую деятельность», — привел телеканал выдержку из указа.