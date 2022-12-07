Организаторы теракта на Крымском мосту пока не установлены — СК
16:12 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организаторы взрыва на Крымском мосту еще не установлены, в настоящее время проводится 30 судебных экспертиз, передает корр. ТАСС в среду из зала Басманного суда Москвы, где рассматривалось ходатайство о продлении срока ареста обвиняемым по делу.
«По делу необходимо завершить производство 30 судебных экспертиз, получить ответы на запросы об оказании правовой помощи из компетентных органов Армении, Грузии, Болгарии, Китая, а также продолжить проведение процессуальных действий, направленных на установление организаторов и неустановленных в настоящее время исполнителей преступления», — сказал следователь в суде.
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