Девятый пакет санкций ЕС: 200 человек, 3 банка, 4 телеканала...
20:50 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России, в рамках которого в черный список будут внесены еще почти 200 человек, 3 банка, 4 телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса. Пакет также будет включать экспортные ограничения на поставки беспилотников двойного назначения и их компонентов, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении.
«Еще почти 200 человек должны быть включены в черный список. Санкции будут введены против еще трех банков, — заявила она. — Мы также предлагаем исключить из эфира еще четыре телеканала, ввести экспортные ограничения против товаров двойного назначения, в том числе беспилотников, а также расширить ограничения против российской энергетической и горнодобывающей промышленности», — заявила она. Эти санкции еще должен утвердить Совет ЕС на следующей неделе.
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