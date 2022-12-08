Пентагон не был осведомлен о подготовке Украиной ударов по территории РФ - заявление
09:00 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пентагон не координирует с Киевом все осуществляемые им атаки, Вашингтон не был осведомлен заранее об украинских ударах по территории России. С таким заявлением выступила в среду на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Я бы не сказала, что мы постоянно на связи или в контакте относительно ударов, которые будут нанесены. Мы, безусловно, взаимодействуем с украинскими коллегами», — сказала она, отвечая на вопрос о соответствующей координации между Вашингтоном и Киевом. Сингх добавила, что США «поставляют вооружения и системы», которые якобы нужны украинской стороне. «Они на месте принимают решения относительно целей, относительно того, когда они проведут операцию. Мы предоставляем военную помощь», — добавила она.
«Так что нет, не обязательно, что мы были проинформированы или осведомлены о каких-либо ударах на территории России. Мы видели сообщения об этом. Но мне нечего добавить», — добавила она. «Конечно, мы не хотим эскалации. Мы не стремимся к эскалации. Мы не стремимся к войне с Россией. Но мы обеспечим возможность для Украины защищаться», — подчеркнула Сингх.
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