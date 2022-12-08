ЕС поступает глупо, пытаясь вести энергетическую войну с РФ без ресурсов — Ле Пен
16:12 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство институтов Евросоюза и входящих в него стран попыталось вести энергетическую войну против России, не имея достаточных ресурсов, из-за чего в ЕС испытывают больше проблем, чем те, против кого санкции вводились. Такое мнение озвучила в четверг глава французской парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен в эфире радио Эр-тэ-эль.
«Не нужно вести энергетическую войну, когда у тебя нет энергии, это глупо», — сказала она. В ответ на уточняющий вопрос о том, стоило ли вообще вводить санкции против России, политик подчеркнула, что не стоило этого делать как минимум в сфере энергетики.
НОВОСТИ
- 16:33 08.12.2022
- Россиянин Виктор Бут вернулся на родину в результате обмена на Грайнер — МИД РФ
- 16:00 08.12.2022
- Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины носят ответный характер — Путин
- 15:32 08.12.2022
- Конфликт на Украине «может закончиться завтра» при политической воле Киева — Песков
- 15:12 08.12.2022
- ВКС России уничтожили польских наемников в Харьковской области
- 15:00 08.12.2022
- РФ не видит, что у Запада есть лимиты по поставкам вооружений на Украину — Рябков
- 14:32 08.12.2022
- Песков объяснил слова Путина про получение новых территорий в ходе СВО
- 14:12 08.12.2022
- Запасы оружия в ЕС для Украины истощаются из-за недофинансирования — Боррель
- 14:00 08.12.2022
- Пенсионные коэффициенты участников СВО засчитываются в двойном размере — Минтруд РФ
- 13:32 08.12.2022
- Признание Меркель о Минских соглашениях является конкретной заявкой на трибунал — Захарова
- 13:20 08.12.2022
- В Москве выявили 1 697 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать