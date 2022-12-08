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ЕС поступает глупо, пытаясь вести энергетическую войну с РФ без ресурсов — Ле Пен

16:12 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство институтов Евросоюза и входящих в него стран попыталось вести энергетическую войну против России, не имея достаточных ресурсов, из-за чего в ЕС испытывают больше проблем, чем те, против кого санкции вводились. Такое мнение озвучила в четверг глава французской парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен в эфире радио Эр-тэ-эль.

«Не нужно вести энергетическую войну, когда у тебя нет энергии, это глупо», — сказала она. В ответ на уточняющий вопрос о том, стоило ли вообще вводить санкции против России, политик подчеркнула, что не стоило этого делать как минимум в сфере энергетики.

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