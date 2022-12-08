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Соблюдать директивы по экономии газа Германии все труднее

18:15 08.12.2022 Источник: Интерфакс

Германская экономика все хуже исполняет директивы снижения потребления газа, отмечается в ежедневном обзоре Федерального сетевого агентства.

Потребление газа с поправкой на температуру в течение 48-й недели (28 ноября - 4 декабря) было на 16,5% ниже среднего показателя за последние четыре года. При этом на 47-й неделе (21-27 ноября) удавалось обеспечить 24,15%-ную экономию газа.

BNetzА считает "стабильной" ситуацию с удельным потреблением газа, когда экономится 25% газа по отношению к референсному значению, "напряженной" - 15-25% и "критической" - если менее 15%.

Bundesnetzagentur уже изменило оценку погодной ситуации в стране с "напряженной" на "критическую". Ведомство называет "стабильной" ситуацию, когда температура воздуха на ближайшие 7 дней прогнозируется выше, чем в среднем за последние 4 года (2018-2021 годы), "напряженной", если на 0-2 градуса ниже средней за тот же период и "критической", если более чем на 2 градуса ниже обычного. Прогноз на эту неделю - на 2,38 градуса ниже среднего показателя за последние четыре года, поэтому следует ожидать значительного увеличения потребления, предупреждает BNetzA.

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