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Бут благодарен американской стороне за уважительное и благородное отношение в ходе обмена

11:05 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянин Виктор Бут благодарен американской стороне за уважительное и благородное отношение во время обмена. Об этом сообщила ТАСС в пятницу его супруга Алла Бут.

«Он сказал, что благодарен американской стороне за то, что его накормили. Я, говорит, столько не ел практически за последние 12 лет. К нему отнеслись очень благородно, с уважением: он не в кандалах ехал, не в наручниках, с ним очень благородно обращались, разговаривали. Все обсудили», — сказала она.

Супруга россиянина также рассказала, что одна из служащих тюрьмы купила ему одежду за личные деньги. Кроме того, во время обмена американская сторона извинилась перед ним за то, что не успела подготовить для передачи его рисунки и документы.

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