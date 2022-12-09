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Украина беспокоится, что Венгрия может заблокировать помощь ЕС на 18 млрд евро — Минфин

13:32 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина обеспокоена тем, что Венгрия может заблокировать или затормозить выделение европейской финансовой помощи Киеву на 18 млрд евро. С таким утверждением выступил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, опубликованном в пятницу.

«Конечно, нас это беспокоит, и мы обеспокоены тем, что она может заблокировать или отсрочить получение Украиной денежного потока. Но я верю, что мудрость (руководства — прим. ТАСС) ЕС может решить все проблемы», — сказал он.

Министр призвал Евросоюз «не откладывать предоставление поддержки» и «не уставать» от Украины и украинского конфликта.

В начале ноября ЕК представила план оказания экономической помощи Украине на сумму 18 млрд евро в течение 2023 года. Депутаты Европарламента уже поддержали инициативу, однако Венгрия согласия пока не давала.

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