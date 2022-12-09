В ОП РФ призвали разрешить показ иностранных фильмов
14:32 09.12.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Общественной палате РФ призвали разрешить показы зарубежных фильмов. Делать это можно без официальной лицензии, так как российского прокатчика невозможно оштрафовать из-за санкций.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказал член Общественной палаты РФ, руководитель херсонского регионального отделения Союза журналистов России Александр Малькевич.
«С весны тяжелейший санкционный режим против нас введён, в том числе в творческой культурной сфере. Например, запрещены показы фильмов [зарубежных — прим. ГМ]. Нужно, чтобы кто-то принял решение о введении моратория на ближайшие три года — как они к нам относятся, так и мы к ним будем. Если бы не было угрозы со стороны своих судов и проверяющих, можно было бы показывать. Что они сделают, например, Metro Goldwyn Mayer? Они могут подать в суд Калифорнии, выиграть, но из-за своих же санкций они не имеют права с нас ни копейки получить».
Около 40% зрителей стали реже посещать кинотеатры после ухода голливудских мейджоров из России. Об этом говорят данные исследования холдинга «Цифровое телевидение», аналитической компании Wanta Group и Фонда кино в рамках совместного проекта «Кинозритель». Исследование проводилось в июне. Были опрошены зрители на выходе из кинозалов в крупнейших городах по посещаемости кинотеатров – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. Всего в исследовании приняли участие 1780 человек.
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