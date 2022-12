Сбер – 12-кратный лауреат премии Digital Leaders Award 2022

14:58

12 цифровых решений Сбера удостоились наград премии в сфере цифровизации Digital Leaders Award. Эксперты высоко оценили основанные на технологиях искусственного интеллекта инновационные разработки банка, которые повышают эффективность внутренних процессов и улучшают клиентский опыт, экономя время и деньги людей. Среди них:

- HR-платформа «Пульс» — номинация «Импортозамещение: продукт года», категория «Администрирование персонала». Платформа автоматизирует весь цикл HR-процессов и задач: подбор и оформление сотрудников, адаптацию и обучение, целеполагание и управление задачами, оценку результативности, обратную связь, карьеру и развитие, кадровые сервисы, аналитику, внутренние коммуникации и многое другое. Использование платформы экономит ресурсы, многократно ускоряет процессов, помогает руководителям и сотрудникам решать любые вопросы, связанные с HR. Продукт уже отмечен наградами премий «Хрустальная пирамида» в 2021 и 2022 годах, Red Dot Design Award 2021, Best For Life Design Award 2021, Digital Leaders Award 2021, IF Design Award 2022, InterComm 2022, «Новые HR-практики – 2022», а также национальной премии П. А. Столыпина – 2022;

- чат-бот поддержки продаж продуктов корпоративного страхования в Сбербанке – номинация «Онлайн-помощники», категория «Электронное страхование». Чат-бот оказывает онлайн поддержку клиентским менеджерам, при продаже продуктов корпоративного страхования клиентам-индивидуальным предпринимателям, а также клиентам малого и микробизнеса. За считанные секунды чат-бот позволяет получить ответы на возникающие у клиентов вопросы по продуктам корпоративного страхования, а также найти нужные шаблоны документов и контакты партнеров;

- Portal DA – номинация «Трансформация года», категория «Электронные торговые площадки». На этой общедоступной онлайн-площадке Сбера можно продавать и покупать залоги и непрофильные активы – от коммерческой недвижимости и производственных предприятий до частных домов и квартир. Портал формирует электронную базу данных об имуществе должников, непрофильных активах банков, отраслевых и лизинговых компаний. Сделки происходят без посредников, ведь объявления на портале размещают люди, уполномоченные на продажу конкретного объекта: представители банков, арбитражные управляющие и организаторы торгов. Portal DA кардинально упростил реализацию залогового имущества и сделал эту процедуру прозрачной для покупателей;

- сервис «Поступления» в приложении СберБанк Онлайн – номинация «Социально значимый проект года», категория «Банковские услуги». В разделе «Поступления» клиенты, получающие пенсию или социальные выплаты на карты Сбера, теперь видят всю историю поступлений, могут заказать справки или выписки об их размере, обратиться в государственные органы для перечисления пенсии, ознакомиться с доступными им бонусами и скидками на продукты банка и компаний-партнеров. Клиенты предпенсионного возраста – оформить справку об этом статусе, чтобы пользоваться льготами ещё до выхода на пенсию;

- сервис онлайн-формирования и отправки расчетных листов из СберБизнеса работодателя в СберБанк Онлайн – номинация «Сервис года», категория «Электронный документооборот». Компании получили возможность предоставлять сотрудникам расчетные листки в электронном виде. Максимально упрощена и процедура их подготовки: работодатель загружает данные в СберБизнес, после чего сотрудники получают пуш-уведомления и могут посмотреть расчетный листок в личном кабинете СберБанк Онлайн. Работодателю больше не нужно распечатывать эти данные на бумаге;

- инвестиционно-накопительные сервисы в приложении СберБанк Онлайн – номинация «Решение года», категория «Инвестиционно-банковские услуги». Сервис «Пенсионная витрина» СберНПФ помогает пользователям узнать все о своей будущей пенсии, получить персональную информацию по страховой и накопительной пенсиям и управлять накоплениями на будущее. Сервис уже посетили более 35 млн россиян. С момента запуска «витрины» клиенты отложили через цифровые каналы Сбера более 2 млрд руб. на свою негосударственную пенсию.

Банк также упростил процедуру налогового вычета за инвестиции. Клиенту больше не нужно самостоятельно заполнять декларацию 3-НДФЛ и подавать документы в налоговую. В СберБанк Онлайн оформить упрощенный налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету можно в один клик, а срок получения выплаты сократился с четырех до полутора месяцев. Кроме того, в СберБанк Онлайн неквалифицированным инвесторам теперь доступны закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ недвижимости), минимальный порог входа снижен до 100 тыс. рублей. Более 90% клиентов сегодня оформляют этот продукт в СберБанк Онлайн;

- набор решений для корпоративных клиентов Сбера SberBusiness API, построенных на возможностях технологии openAPI – номинация «Платформа года», категория «Автоматизация внутренних и общекорпоративных бизнес-процессов». Этот цифровой канал позволяет клиентам пользоваться банковскими продуктами (создавать платежи, управлять кредитной линией и так далее) в своих собственных учетных системах, торговых площадках, маркетпелйсов. SberBusinessAPI включает 110 сервисов и 5 платежных решений. Через данный канал корпоративные клиенты в 2022 году сформировали платежей в обьеме чуть более 120 млрд руб., сотрудникам и самозанятым зачислены денежные средства на более 50 млрд руб., предпринимателям выдано более 7 млрд руб. на покупки в рассрочку. Это позволило корпоративным клиентам Сбера оптимизировать собственные процессы и улучшить клиентские пути за счет бесшовной интеграции с банком и предоставления улучшенной версии банковских продуктов в бизнес-процессы партнеров и их клиентов. Инновационные сервисы на базе SberBusinessAPI были неоднократно отмечены наградами ведущих международных премий Global Finance, PayTech, Banking Technology и IT World Awards;

- цифровая трансформация как сервис (DTaaS) – номинация «Глобальный прорыв в цифровизации бизнеса», категория «Решения для цифровой трансформации бизнеса». Сбер делится с корпоративными клиентами собственным опытом цифровой трансформации. В ходе проектов цифровой трансформации Сбер вместе с клиентом проходит весь непростой путь от формулировки задачи до внедрения цифрового решения в промышленную эксплуатацию. За управление проектом трансформации отвечает CSM (customer success manager). Когда общая диагностика проведена, менеджер тщательно изучает бизнес клиента, разрабатывает проект и помогает его реализовать. В рамках проекта работает партнерская программа для интеграторов и IT-вендоров, запущено пространство о технологиях на СберПро Цифровое развитие, а совместно с клиентами реализовано уже более 500 проектов;

- цифровая платформа Сбера – номинация «Импортозамещение: проект года», категория «Цифровизация государственных сервисов». Платформа обеспечивает технологическую независимость Сбера. На её основе, благодаря слаженной работе с Минцифры и ФКУ «ГосТех», разрабатываются государственные информационные сервисы федеральных и региональных ведомств и организаций. На платформе можно быстро и эффективно создавать сервисы, бизнес-приложения и прикладные решения любого масштаба и сложности. Она объединяет более 70 продуктов, компонентов и инструментов, среду разработки, алгоритмы и методологии (включая базы данных, решения для интеграции, обеспечения производственного процесса, аналитики, виртуализации и контейнеризации), помогает ускорить релизные циклы, снизить расходы и оптимизировать разработку. Это полностью импортозамещённый продукт, который аттестован регуляторами. Универсальная цифровая платформа является драйвером для ИТ трансформации государства, бизнеса или производства в любой отрасли, обеспечивая полностью независимый технологический стэк отечественного производства;

- IT-Game of Developers (АС ХАК) – номинация «Решение года», категория «Киберспорт». Этот сервис для проведения киберсоревнований (хакатонов) используется как на внутренних площадках Сбера, так и за его пределами. Такие хакатоны помогают кандидатам познакомиться с потенциальным работодателем и используются для отбора талантов. Соревнования среди ИТ-специалистов на уровне Банка являются инструментом нематериальной мотивации сотрудников и поддерживают соревновательный дух;

- Edutoria – номинация «Проект года», категория «Дистрибуция образовательного контента». Edutoria – это образовательный маркетплейс от Сбера с курсами по различным направлениям: от ИТ до творчества. На онлайн-платформе пользователи развивают современные навыки, повышают квалификацию и осваивают новые профессии, а компании и эксперты могут бесплатно размещать на Edutoria собственные курсы и использовать инструменты для тиражирования и монетизации знаний. Разнообразие контента и формирование образовательных траекторий из курсов ведущих поставщиков позволяют оперативно отвечать на запросы аудитории и предлагать наиболее выгодные условия для обучения и сотрудничества;

- платформа Elementary – номинация «Социально-значимый проект», категория «Искусственный интеллект». Платформа Elementary от VS Robotics (бренд, под которым компания АБК развивает собственные разработки в сфере речевых технологий, входит в экосистему Сбера) предназначена для быстрой разметки большого массива данных, которые в дальнейшем будут использованы для совершенствования алгоритмов и машинного обучения. Это не только бизнес-проект, который покрывает 95% потребностей рынка разметки данных, но еще и социальный проект, направленный на поддержку тех, кто нуждается в дополнительном заработке.

Работа на площадке позволяет получать дополнительный доход, размер которого не ограничен и зависит от количества выполненных работ и их качества. На платформе работают мамы Сбера, которые находятся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком, люди, имеющие инвалидность, люди, которые потеряли работу и находятся в ее поиске. Сейчас на площадке зарегистрировано более 23 тысяч разметчиков, в ближайшее время планируется увеличение количества до 50-100 тысяч.

На премию Digital Leaders Award номинируются проекты цифровизации всех сфер жизни, которые только создаются либо уже реализованы в России с 2015 года по настоящее время. В 2021 году Сбер получил 8 наград этой премии.