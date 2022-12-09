Суд в Москве признал виновным экс-депутата Яшина в распространении фейков о ВС РФ
15:00 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мещанский суд Москвы в пятницу признал виновным бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина (признан в РФ иноагентом) в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.
«Суд установил, что Яшин И. В. совершил преступление, предусмотренное п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти)», — зачитала текст приговора судья Оксана Горюнова.
[обновлено 15:23]
Суд назначил Илье Яшину наказание в виде 8,5 лет заключения в колонии общего режима.
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