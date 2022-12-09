Суд в Москве признал виновным экс-депутата Яшина в распространении фейков о ВС РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мещанский суд Москвы в пятницу признал виновным бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина (признан в РФ иноагентом) в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

«Суд установил, что Яшин И. В. совершил преступление, предусмотренное п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти)», — зачитала текст приговора судья Оксана Горюнова.

[обновлено 15:23]

Суд назначил Илье Яшину наказание в виде 8,5 лет заключения в колонии общего режима.