Растущими счетами за электричество в Нидерландах придется заниматься судам

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учащиеся пяти городов голландских студенческих городков подали иски в суд, чтобы получить от местных властей финансовую помощь для оплаты растущих счетов за газ и электричество. Об этом сообщила в пятницу газета «Фолкскрант».

По сведениям издания, на данный момент процессы инициированы более чем тысячью студентов из пяти студенческих городков, расположенных в Делфте, Гааге, Гронингене, Роттердаме и под Утрехтом.