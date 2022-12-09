Растущими счетами за электричество в Нидерландах придется заниматься судам
18:35 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учащиеся пяти городов голландских студенческих городков подали иски в суд, чтобы получить от местных властей финансовую помощь для оплаты растущих счетов за газ и электричество. Об этом сообщила в пятницу газета «Фолкскрант».
По сведениям издания, на данный момент процессы инициированы более чем тысячью студентов из пяти студенческих городков, расположенных в Делфте, Гааге, Гронингене, Роттердаме и под Утрехтом.
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