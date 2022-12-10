Медведев отреагировал на снос памятников на Украине цитатой из Булгакова

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал снос памятников Александру Пушкину и Александру Суворову на Украине строчками из «Белой гвардии» Михаила Булгакова. Пост на эту тему Медведев написал в субботу в своем телеграм-канале.

«В Малороссии снесли памятники Пушкину и Суворову. Кому ставить будут? Наверное, разнообразным гетманам», — отметил зампред СБ РФ.

Свое отношение к гетманам Медведев проиллюстрировал отрывком из романа «Белая гвардия» Михаила Булгакова, который сам был из Киева: «Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел эту мразь с хвостами на головах? Гетман…»

Как сообщила в субботу депутат Верховной рады Украины Лариса Белозир, памятники Пушкину и Суворову снесли в городе Тульчин Винницкой области.