0
0
0
НОВОСТИ

По Зерновому коридору может начаться экспорт и другой продукции - Эрдоган

15:05 11.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 13 млн тонн зерновых вывезено по черноморскому гуманитарному коридору, по нему можно начать экспорт других видов продовольствия. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в воскресенье. Высказывания турецкого президента по итогам состоявшихся переговоров приводит его администрация.

«На переговорах обсуждались отношения между Турцией и Россией, в том числе в области энергетики, вопросы борьбы с терроризмом и региональные вопросы. Президент Эрдоган отметил, что благодаря совместным усилиям нуждающимся странам обеспечена доставка свыше 13 млн сельхозпродукции, и в рамках зернового коридора могут быть начаты работы по экспорту другой продовольственной продукции и поэтапно различных товаров», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что президент Турции «выразил искреннюю надежду на скорейшее прекращение войны между Россией и Украиной».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:05 11.12.2022
В Москве объявлено штормовое предупреждение
0
139
13:16 11.12.2022
В Одессе к отсутствию света добавились перебои с водой
0
186
12:00 11.12.2022
Все три АЭС, находящиеся под контролем Киева, работают на максимальной мощности
0
290
11:20 11.12.2022
Данные о заражении COVID-19 в России на 11 декабря, 2022
0
304
10:39 11.12.2022
Японский Hakuto-R может стать первым в истории частным аппаратом, успешно севшим на Луну.
0
339
09:46 11.12.2022
Десятки рейсов в столичных аэропортах задержаны из-за снегопада
0
332
09:00 11.12.2022
От минус двух до нуля градусов ожидают синоптики в Москве в воскресенье
0
313
21:00 10.12.2022
Совет ЕС утвердил выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году
0
883
20:30 10.12.2022
Сборная Марокко впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу
0
811
20:00 10.12.2022
Жителей Киева призвали сделать запасы воды
0
861

Возврат к списку