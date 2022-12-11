По Зерновому коридору может начаться экспорт и другой продукции - Эрдоган
15:05 11.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На переговорах обсуждались отношения между Турцией и Россией, в том числе в области энергетики, вопросы борьбы с терроризмом и региональные вопросы. Президент Эрдоган отметил, что благодаря совместным усилиям нуждающимся странам обеспечена доставка свыше 13 млн сельхозпродукции, и в рамках зернового коридора могут быть начаты работы по экспорту другой продовольственной продукции и поэтапно различных товаров», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что президент Турции «выразил искреннюю надежду на скорейшее прекращение войны между Россией и Украиной».
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