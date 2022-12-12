0
0
98
НОВОСТИ

ЕС примет очень жесткие санкции против Ирана — Боррель

11:32 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз (ЕС) примет очень жесткие санкции против Ирана из-за ситуации с протестами и военными поставками в Россию. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

«Мы примем очень, очень жесткие санкции против Ирана. Мы предпримем любые меры в поддержку иранских женщин и мирных протестов, — сказал он. — Санкции, которые будут утверждены сегодня, вводятся одновременно по гуманитарным причинам и за иранскую поддержку Украины (Боррель имел в виду России — прим. ТАСС). Я говорил в пятницу с иранским министром, Иран продолжает утверждать, что не поставляет беспилотники в Россию и не намерен поставлять ракеты. Посмотрим».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 12.12.2022
Признание Меркель подтверждает, что нельзя верить подписанным Европой документам — Пушилин
0
19
12:05 12.12.2022
В Москве выявили 1 213 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
56
12:00 12.12.2022
Запад не ответил на вопрос о происхождении упавших в Польше ракет — Гаврилов
0
70
11:35 12.12.2022
Сбербанк сделал бесплатным светофор риска
0
93
11:20 12.12.2022
В России выявили 6 376 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
117
11:05 12.12.2022
Азербайджанская сторона перекрыла Лачинский коридор, сообщают в Карабахе
0
141
11:00 12.12.2022
США пригласят Россию на заседания форума АТЭС в Сан-Франциско в 2023 году — Reuters
0
144
10:32 12.12.2022
Индия приступает к расчетам в рупиях в торговле с Россией на следующей неделе — СМИ
0
206
10:20 12.12.2022
Иероглиф «сражение» выбран в Японии символом 2022 года
0
203
10:05 12.12.2022
Продолжительность жизни в РФ с конца 2021 г. увеличилась на 1,8 года — Мурашко
0
209

Возврат к списку