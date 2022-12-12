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НОВОСТИ

Запад не ответил на вопрос о происхождении упавших в Польше ракет — Гаврилов

12:00 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад не дал ответа на вопрос о происхождении упавших 15 ноября в Польше ракет, в результате которых погибли мирные жители. Об этом заявил в понедельник руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы ответы вообще ни на что не получаем. Мы ставили вопрос: расскажите, чьи ракеты убили невинных фермеров в Польше. Ответа мы не получили. Поляки вертелись, как могли. Какой-то советник сказал, что Россия во всем виновата, что ведет войну. Это их стандартный ответ. Они не будут ни на что отвечать, ни на какие поставленные вопросы», — заявил он.

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