В Москве выявили 1 213 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:05 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 213 против 1 237 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 272 217 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 16 против 17 днем ранее, до 47 179. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 968, до 3 077 538.
НОВОСТИ
- 12:20 12.12.2022
- Признание Меркель подтверждает, что нельзя верить подписанным Европой документам — Пушилин
- 12:00 12.12.2022
- Запад не ответил на вопрос о происхождении упавших в Польше ракет — Гаврилов
- 11:35 12.12.2022
- Сбербанк сделал бесплатным светофор риска
- 11:32 12.12.2022
- ЕС примет очень жесткие санкции против Ирана — Боррель
- 11:20 12.12.2022
- В России выявили 6 376 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:05 12.12.2022
- Азербайджанская сторона перекрыла Лачинский коридор, сообщают в Карабахе
- 11:00 12.12.2022
- США пригласят Россию на заседания форума АТЭС в Сан-Франциско в 2023 году — Reuters
- 10:32 12.12.2022
- Индия приступает к расчетам в рупиях в торговле с Россией на следующей неделе — СМИ
- 10:20 12.12.2022
- Иероглиф «сражение» выбран в Японии символом 2022 года
- 10:05 12.12.2022
- Продолжительность жизни в РФ с конца 2021 г. увеличилась на 1,8 года — Мурашко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать