В Москве выявили 1 213 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 213 против 1 237 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 272 217 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 16 против 17 днем ранее, до 47 179. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 968, до 3 077 538.