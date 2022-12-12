Зеленский сообщил об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры Украины

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американским лидером Джо Байденом сообщил, что 50% энергетической инфраструктуры страны уничтожено в результате ракетных ударов. Об этом сообщается в понедельник на сайте Зеленского.

Президент Украины также отметил помощь, оказываемую США для восстановления энергосистемы Украины, и выразил надежду на углубление сотрудничества в этой сфере.

Помимо этого, Зеленский призвал Байдена помочь с формированием противовоздушной обороны.