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Премьер-министр Пакистана возложил ответственность на Афганистан за инцидент на границе

13:20 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в понедельник возложил ответственность на Афганистан за произошедший в воскресенье инцидент на афгано-пакистанской границе, который привел к гибели 7 пакистанцев и ранениям еще 17 человек.

«Неспровоцированный обстрел территории Пакистана со стороны афганских пограничных войск, в результате которого несколько пакистанских граждан погибли и более десятка получили ранения, заслуживает самого решительного осуждения», — написал Шариф в «Твиттере».

«Временное правительство Афганистана должно не допустить повторения подобных инцидентов», — подчеркнул глава пакистанского правительства.

Инцидент на пакистано-афганской границе произошел 11 декабря в районе КПП «Спин-Болдак — Чаман». По сообщениям СМИ, поводом для него послужила попытка группы афганцев разрушить участок построенных Пакистаном пограничных заграждений. Вслед за этим афганские пограничники открыли минометный огонь по пакистанской территории, в результате которого были убиты 6 и ранены 17 мирных жителей. Во время обстрела также погиб один пакистанский военнослужащий. Пакистанские военные открыли ответный огонь.

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