Поставок шведских истребителей на Украину не будет — глава МО Швеции
13:32 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швеция не намерена поставлять на Украину истребители «Яс Грипен». Об этом со ссылкой на министра обороны королевства Пола Йонсона в понедельник сообщает газета «Афтонбладет».
«Хочу прояснить: в ближайшее время планов по отправке „Грипена“ на Украину нет», — цитирует издание слова министра на совместной пресс-конференции с его украинским коллегой Алексеем Резниковым в воскресенье в Одессе во время визита на Украину.
Парламент Швеции в середине ноября поддержал предложение правительства передать в дар Украине военную технику на сумму 3,0078 млрд крон (более 284 млн долларов) в 2022 году. Речь идет о средствах ПВО и боекомплектах к ним, автомобилях-внедорожниках, зимнем обмундировании, средствах индивидуальной защиты и палатках.
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