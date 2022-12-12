В Мытищах завершается строительство транспортной развязки на Ярославском шоссе

13:45

Фото Антона Чернова



Губернатор Московской областипроверил, как идет последний этап строительства транспортной развязки, соединяющей ул. Фрунзе в Мытищах с Ярославским шоссе.

«Это очень долгожданный объект. Вижу, что темп достаточно заметный. Наша задача – максимально быстро, до Нового года его сдать, чтобы жители выдохнули, почувствовали улучшение ситуации, связанной с транспортом. Вы, уж, пожалуйста, настройте ребят, чтобы сделали все качественно, – сказал Андрей Воробьёв, обращаясь к дорожникам. – У нас была большая работа проделана, задействованы и федеральные, и региональные деньги».

На сегодняшний день работы на финальной стадии – ведется установка шумозащитных экранов, разделительных ограждений, нанесение разметки, оформление документов для ввода в эксплуатацию.

В активной фазе работ было задействовано порядка 200 дорожников и около 40 единиц техники, которые трудились в две смены.

Строительство началось в 2020 году. Проект увязан с региональным объектом – путепроводом по ул. Фрунзе – ул. Мира, который открыли в 2021 году. До строительства путепровода улицы были разделены железнодорожными путями. После открытия движения по развязке, соединяющей Ярославское шоссе и ул. Фрунзе, будет обеспечено полноценное транспортное сообщение между Мытищами и федеральной автодорогой.

«Ровно два года назад мы подписали контракт на строительство этой развязки. За это время возвели путепровод через Ярославское шоссе и армогрунтовую стенку, три съезда, примыкание и два боковых проезда. Основные асфальтобетонные работы на сегодняшний день завершены. Сейчас мы занимаемся обустройством и установкой знаков и разделительного барьерного ограждения», – сказал начальник участка ООО «Хотьковский автомост» Дмитрий Палаткин.

Развязка позволит обеспечить дополнительный выезд на Ярославку, перераспределить транспортные потоки в центре города, улучшить движение в мкрн Перловка и на Олимпийском проспекте. Изменения почувствуют более 260 тыс. жителей Мытищ.

«Выезд на Ярославское шоссе через Олимпийский проспект сейчас у меня занимает 30 минут. С открытием эстакады планируется, что будет 5-7 минут. А если учитывать, что едешь туда и обратно, то это существенная экономия времени», – поделилась жительница Мытищ Татьяна Филина.

Также с 2012 года в городском округе проводилась реконструкция трассы М-8 (Ярославское шоссе) с 16-го по 35-й км с увеличением полос движения с 6 до 10. В планах продолжить развитие Ярославского шоссе с увеличением полос движения до ЦКАД на участке с 35-го по 47-й км.

Сейчас ведутся работы по реконструкции Афанасовского и Пироговского шоссе, а также строительству Мытищинской хорды – сдача запланирована на 2024 год. Также строится новое направление Осташковского шоссе через д. Ульянково, где планируется запустить движение уже в следующем году.

Всего в Московской области строится 50 дорожных объектов, 14 из них – федерального значения. На региональной сети строятся: путепровод вблизи ст. «Аникеевка» и ст. «Опалиха» в Красногорске (МЦД-2), путепровод вблизи ст. «Апрелевка» в Наро-Фоминске (МЦД-4), а также путепровод около ст. «Быково» в Раменском (МЦД-3), ввод которых запланирован на 2024 год. А в 2025 году движение должны запустить по Новолыткаринскому шоссе (ЮЛА).

До конца этого года достроят 10 дорожных объектов, среди которых I этап Западного обхода в Электроуглях, I этап Северного обхода Лобни – на 2 года опережая сроки, а также после реконструкции на год раньше запустят движение по Лобненскому шоссе.

В 2023 году в планах открыть движение на всем протяжении трассы М-12 «Москва-Казань» в границах Московской области, развязку с Северо-Восточной хордой, новое направление М-5 «Урал» в обход пос. Октябрьский и I этап реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах, новый подъезд к парку Малевича и автодорогу к лицею им. Долгих в Истре.