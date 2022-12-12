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Главы МИД ЕС не смогли согласовать 9-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе

15:12 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы внешнеполитических ведомств ЕС не смогли согласовать 9-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе, проект вернули на рассмотрение постпредов. Об этом свидетельствует опубликованная в понедельник повестка дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС («Корепер»).

В документе отмечается, что вопрос о новых санкциях против России будет обсуждаться на заседании «Корепера», намеченном на 18:00 по местному времени (20:00 мск), то есть уже после завершения министерской встречи, итоговая пресс-конференция которой также запланирована на 18:00.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии в понедельник утром на министерскую встречу заявил, что разногласия между странами ЕС сохраняются и утверждение санкций может быть отложено.

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