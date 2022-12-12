0
0
133
НОВОСТИ

Сбер предоставит клиентам бесплатный доступ в бизнес-залы

15:50 12.12.2022

С середины декабря клиентам с пакетами услуг Sber Private Banking и СберПервый будет предоставлена услуга безлимитного посещения более 100 бизнес-залов по России и за рубежом в новом формате.

В аэропортах и на железнодорожных вокзалах клиенты Сбера могут ожидать рейс в залах повышенного комфорта, пользоваться бесплатным Wi-Fi, переговорными комнатами и другими преимуществами.

Предоставление доступа в бизнес-залы осуществляется в партнерстве с платежной системой «Мир» на базе программы ONPASS от российской IT-платформы MILEONAIR.

Теперь для посещения залов из предлагаемой программы достаточно предоставить QR-код или номер участника программы ONPASS, размещенные в Сбербанк Онлайн или на сайте партнера. Предъявлять карту или оплачивать посещение больше не нужно.

«Для нас очень важно обеспечить клиентам доступ в бизнес-залы, который был утрачен в результате введенных ограничений. Мы приветствуем инициативу наших партнеров, которую, я уверен, тепло примут наши часто путешествующие клиенты», - отметил Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка.

«Технологии платежной системы «Мир» и экспертиза наших партнеров позволяют нам предложить клиентам новый удобный сервис и обеспечить им возможность путешествовать и совершать деловые поездки с привычным комфортом», - прокомментировал Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 12.12.2022
Профицит бюджета РФ за январь — ноябрь составил 557 млрд рублей
0
64
16:12 12.12.2022
Совет ЕС утвердил увеличение на 2 млрд евро Еврофонда мира, поставляющего оружие Киеву
0
110
16:00 12.12.2022
Песков сообщил, что в этом году не будет новогоднего приема в Кремле
0
125
15:54 12.12.2022
Сбербанк и АНО «Живу спортом» будут вместе развивать физкультурное движение в стране
0
110
15:32 12.12.2022
ПВО РФ уничтожили в воздухе два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 в ДНР
0
145
15:14 12.12.2022
Первые 30 000 новогодних подарков от мэра Москвы отправились детям Донецка и Луганска
0
159
15:12 12.12.2022
Главы МИД ЕС не смогли согласовать 9-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе
0
187
15:00 12.12.2022
Посольство Украины в Греции получило окровавленный пакет
0
179
14:32 12.12.2022
Большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет — Песков
0
219
14:12 12.12.2022
Иран расширил санкции против физических и юрлиц Британии и ЕС за поддержку терроризма
0
230

Возврат к списку