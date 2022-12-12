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Совет ЕС утвердил увеличение на 2 млрд евро Еврофонда мира, поставляющего оружие Киеву

16:12 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС утвердил повышение на 2023 год на 2 млрд евро потолка финансирования Европейского фонда мира, который оплачивает поставки оружия Киеву. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Совета ЕС.

«Министры иностранных дел ЕС достигли политического решения о повышении на 2 млрд евро потолка финансирования Европейского фонда мира на 2023 год с возможностью дополнительного повышения впоследствии», — говорится в заявлении. В документе отмечается, что окончательно данное решение будет утверждено в начале 2023 года.

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