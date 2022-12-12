Профицит бюджета РФ за январь — ноябрь составил 557 млрд рублей

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит бюджета РФ в январе — ноябре 2022 года, по предварительной оценке, составил 557 млрд рублей, следует из данных Минфина.

Так, доходы федерального бюджета за отчетный период составили около 24,8 трлн рублей (99% от объема, утвержденного федеральным законом о бюджете на 2022–2024 годы). Расходы составили около 24,22 трлн рублей (102,2% от запланированного объема).

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы — они составили почти 17,28 трлн рублей (или 103% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2022 год), Федеральная таможенная служба направила более 5,6 трлн рублей (90,4%), другие федеральные органы — около 1,9 трлн рублей (93,1%).