В программы вузов введут курс по истории религий

10:45 Источник: НГ-Online

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос о внедрении в программы вузов учебного курса по истории религий. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Поручение дано по итогам встречи главы государства с историками и представителями традиционных религий России. О выполнении поручения Путин должны доложить в срок до 15 марта.

Редакция НГ-религий