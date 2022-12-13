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НОВОСТИ

В программы вузов введут курс по истории религий

10:45 13.12.2022 Источник: НГ-Online

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос о внедрении в программы вузов учебного курса по истории религий. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Поручение дано по итогам встречи главы государства с историками и представителями традиционных религий России. О выполнении поручения Путин должны доложить в срок до 15 марта.

Редакция НГ-религий

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