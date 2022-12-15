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Министр обороны Индии заявил о попытке вторжения военных армии КНР на индийскую территорию

11:00 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх подтвердил во вторник попытку вторжения военнослужащих Национально-освободительной армии Китая (НОАК) на индийскую территорию в районе штата Аруначал-Прадеш. Заявление об этом размещено в «Твиттере» главы индийского военного ведомства.

«Девятого декабря 2022 года войска НОАК попытались в одностороннем порядке изменить статус-кво, вторгшись на линии фактического контроля в район сектора Таванг. Наша армия стойко ответила на эту попытку Китая», — написал Сингх в своем «Твиттере».

По его словам, «индийская армия храбро остановила вторжение НОАК на свою территорию и вынудила их отойти на свои позиции». «В перестрелке несколько солдат с обеих сторон получили ранения. Никто из наших (индийских — прим. ТАСС) солдат не погиб и никто серьезно не пострадал», — подчеркнул глава индийского военного ведомства.

Сингх сообщил, что эта «ситуация обсуждалась с Китаем на дипломатическом уровне». По его словам, удалось договориться «сохранить мир на границе».

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