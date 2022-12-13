Житель Абакана задержан за покушение на госизмену при попытке вступления в ВСУ
11:32 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России задержала жителя Абакана за покушение на госизмену за попытку выехать на Украину и вступить в ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности задержан житель Абакана Республики Хакасия, подозреваемый в покушении на государственную измену», — сообщили в ЦОС.
«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях», — отметили в ЦОС. Для этого он совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти региона, в связи с чем органами внутренних дел Республики Хакасия был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). При попытке выехать через территорию одной из стран СНГ на Украину для вступления в ряды ВСУ он был задержан в аэропорту Красноярска.
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