В России за сутки выявили 5 977 случаев заражения коронавирусом
12:00 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 977, летальных исходов из-за ковида — на 59. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 6 376 случаев заражения и 50 смертей, всего с начала пандемии — 21 677 505 и 392 720 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 838 против 5 032 днем ранее, до 21 073 454.
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