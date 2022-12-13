В России за сутки выявили 5 977 случаев заражения коронавирусом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 977, летальных исходов из-за ковида — на 59. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 376 случаев заражения и 50 смертей, всего с начала пандемии — 21 677 505 и 392 720 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 838 против 5 032 днем ранее, до 21 073 454.