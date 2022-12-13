Лидеры РФ и КНР поддерживают тесные контакты — МИД Китая
12:05 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают регулярные контакты в различных форматах. Об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
«Главы китайского и российского государств поддерживают тесные контакты с помощью различных методов», — сказал он в ответ на просьбу корр. ТАСС прокомментировать возможную встречу двух лидеров.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что перед наступлением Нового года президент РФ и председатель КНР проведут переговоры, которые, вероятно, пройдут в режиме видео-конференц-связи, и подведут итоги 2022 года. Между тем пресс-служба Кремля о планах таких контактов не сообщала.
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