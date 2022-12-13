Свиной грипп выявили в 82 регионах России

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свиной грипп — штамм A(H1N1)-2009 — был выявлен в 82 регионах России, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания в ведомстве.

«Доля вирусов гриппа [в совокупном показателе заболеваемости гриппом и ОРВИ] продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время 52,5%. Среди штаммов преобладает А (H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный уже в 82 субъектах РФ. Также фиксируются штаммы гриппа A(H3N2) и B», — говорится в сообщении.