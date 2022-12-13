ЕС с 2014 года профинансировал Киев на 90 млрд евро
13:32 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз с 2014 года предоставил Украине средства в размере 90 млрд евро, кредитная помощь в 2023 году составит 18 млрд евро. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции доноров помощи Украине в Париже.
«Евросоюз с 2014 года профинансировал Украину на 90 млрд евро, и у меня есть хорошая новость: мы (ЕС — прим. ТАСС) достигли соглашения о выделении Украине в 2023 году 18 млрд евро, то есть 1,5 млрд евро в месяц», — сказала фон дер Ляйен. Ранее Еврокомиссия сообщила, что эти деньги будут выделяться в виде льготных кредитов.
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