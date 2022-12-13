Указов Путина о смене руководства Генштаба нет, это «абсолютно телеграмные утки» — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сплетнями информацию о якобы смене руководства Генштаба РФ и подчеркнул, что никаких указов главы государства Владимира Путина на этот счет нет.

«Мы никогда не комментируем эти пересуды и сплетни о кадровых назначениях, потому что подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является. Точку здесь ставить негде, никаких указов нет, поэтому это абсолютно телеграмные утки, коих огромное количество», — сказал Песков журналистам во вторник.