Медведев считает, что Зеленский хочет создать живой щит из миссий ЕС на объектах Киева

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский, предлагая направить на украинские объекты критической инфраструктуры миссии Евросоюза для международного контроля, хочет создать из них живой щит. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь», — написал он во вторник в соцсети.

«Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам в этот раз не соглашаться на отведенную им роль», — добавил Медведев.