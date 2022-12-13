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Политика Токио делает невозможным возобновление переговоров о мирном договоре — МИД РФ

15:00 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика нынешнего руководства Японии делает невозможным возобновление переговоров о мирном договоре. Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко в кулуарах XIII Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Та политика, которую проводит нынешнее руководство Японии, она делает невозможным возобновление не только переговоров о мирном договоре, но и многих других проектов и соглашений, которые у нас имелись в уме, скажем так. Поэтому будем ждать до тех пор, пока изменится ситуация, и тогда будем думать о том, что нам делать дальше», — сказал замминистра.

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