В Минске возбуждено уголовное дело против Тихановской за создание экстремистского формирования

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские следователи возбудили уголовные дела в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ряда других представителей находящихся за рубежом оппозиционеров за создание в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования «Посполитое рушение». Об этом сообщил во вторник начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Евгений Пилецкий.

«По материалам ГУБОПиК МВД следователями возбуждены и соединены в одном производстве уголовные дела за создание экстремистского формирования либо участие в нем в отношении Сахащика В. С., Тихановской С. Г., Азарова А. А. и других лиц. В настоящее время по уголовному делу проверяется более 200 человек», — отметил представитель МВД, заявление которого размещено в телеграм-канале МВД.