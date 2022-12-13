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СМИ: Потолок цен – не разовая акция, а новый механизм регулирования мирового рынка

15:04 13.12.2022

Проект указа президента об ответных мерах на введения потолка цен на российскую нефть, скорее всего, будет поддержан отраслевыми лоббистами, принимавшими участие в подготовке предложений, как в России, так и за рубежом, прогнозируют «Ведомости». Наибольший интерес вызывает пункт, который неожиданно наделяет правительство правом не применять запрет на поставку нефти, установленный в начале документа, уточняет издание.

Газета отмечает, что потолок цен – не разовая акция, а принципиально новый механизм взаимодействия на мировом рынке. «Нефтяная отрасль очевидно призвана стать своеобразным полигоном для отработки этого нового инструмента, который в конечном итоге должен привести к кардинальным изменениям в мировой торговле, не просто к замене существующих правил, а к убийству свободного рынка и установлению контроля над ним со стороны единого регулятора», – подчеркивает издание.

Уже сегодня обсуждается возможность введения аналогичных механизмов по ограничению цен на газовом рынке. Следующим шагом может стать любой другой рынок с неэластичным спросом: зерновой, минеральных удобрений, редкоземельных металлов.

В качестве реакции на введение потолка цен предполагается запретить поставки нефти из России, если контракт заключается с одним из государств, поддерживающих потолок цен, или если в контракте на поставку прямо или косвенно содержится положение о применении механизмов потолка цен на нефть. При этом правительство наделяется правом не применять запрет.

«И это не только полностью дезавуирует смысл ограничений, предлагая участникам рынка воспользоваться открытой правительством калиткой, но и, как принято выражаться, обладает высокой коррупционной емкостью, – отмечают «Ведомости». – По всей видимости, разработчикам документа все-таки не хватило понимания чувствительности происходящих на энергетическом рынке процессов и оценки истинных целей установленного «потолка цен». Авторы предложений не смогли в полной мере осознать те глобальные последствия, которые данный механизм может повлечь в отношении России, в отношении поставщиков природных ресурсов из других стран и в конечном итоге – в отношении глобального рынка в целом».

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