Сценарии алармистов о проблемах в экономике РФ не реализовались — Мишустин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Негативные сценарии алармистов о проблемах в российской экономике не реализовались, сокращение ВВП по итогам года будет меньше 3%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Экспертного совета при правительстве РФ во вторник.

«Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах», — констатировал глава кабинета министров. Он привел данные министерства экономического развития, которое «прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта по итогам года на уровне меньше 3%».

«Конечно, некоторого замедления избежать не удастся, но уже сейчас очевидно, что негативные сценарии не реализовались, как предполагали многие алармисты в начале года», — подчеркнул председатель правительства.