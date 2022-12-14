Благотворительная ярмарка «Московского долголетия» в поддержку новых территорий пройдет в Саду им Баумана

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В Московском саду имени Баумана 15-18 декабря состоится благотворительная выставка-ярмарка участников проекта «Московское долголетие». Участники события планируют оказать помощь тяжелобольным и раненым детям, а также мобилизованным москвичам. По словам заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова, акция «Поделись теплом» и идея проведения благотворительной выставки-ярмарки зародились в среде активистов «Московского долголетия». «Москвичи старшего поколения хотят, чтобы все то, что они умеют и чему научились в «Московском долголетии», приносило пользу не только им, но и другим людям, - говорит Филиппов. - Мы рады, что к акции «Поделись теплом» уже присоединились тысячи горожан разных возрастов, а также надеемся, что они поддержат новую инициативу и придут в сад имени Баумана, чтобы помочь детям».

На выставке-ярмарке планируют представить публике изделия ручной работы, которые участники «Активного долголетия» создавали на занятиях по рисованию, художественно-прикладному творчеству, вязанию, рукоделию. В акции «Поделись теплом» могут участвовать все горожане, нужно просто связать теплые мужские вещи (носки, варежки, шапки, свитера) и передать их в центры программы «Московское долголетие», а также в районные центры социального обслуживания. Кроме того, посетителям парка предлагают пожертвовать средства на нужды благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» и получить в подарок новогодние игрушки, кукол, украшения для дома, аксессуары, а также вязаные носки, шарфы, варежки.

На ярмарке разместят особые урны, а также QR-коды, помогающие совершить безналичный перевод. Собранные финансы будут направлены на выполнение программы помощи тяжелобольным и раненым детям, в том числе из новых российских регионов. Участники выставки-ярмарки прямо из парка смогут отправить письма, поздравив с наступающим Новым годом москвичей, призванных на воинскую службу.

Ярмарка будет действовать 15 декабря с 14:00-21:00, 16-18 декабря - 10:00-21:00.