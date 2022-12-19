ВС РФ сбили четыре американские ракеты HARM в небе над Белгородской областью

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ сбили четыре американские ракеты HARM в воздушном пространстве Белгородской области. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM», — сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.