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НОВОСТИ

ВС РФ сбили четыре американские ракеты HARM в небе над Белгородской областью

14:12 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ сбили четыре американские ракеты HARM в воздушном пространстве Белгородской области. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM», — сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

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