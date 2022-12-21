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НОВОСТИ

Судно со 100 беженцами-рохинджа село на мель у Андаманских островов, есть погибшие

14:32 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судно с около 100 этническими беженцами-рохинджа из Мьянмы село на мель в районе принадлежащих Индии Андаманских островов в Бенгальском заливе. Как сообщает в среду телеканал Эн-ди-ти-ви, поздно вечером во вторник к потерпевшему бедствие судну подошли индийские корабли, однако пока официальной информации от них нет.

При этом, как указывают правозащитники из проекта «Аракан», который работает для поддержки рохинджа, по их оценкам, около 20 человек погибли, некоторые от голода и жажды, а другие в отчаянии прыгнули за борт. Судно оставалось в застрявшем положении более двух недель.

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