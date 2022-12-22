В Москве наградили победителей детского конкурса «Про мой район»
09:55 22.12.2022
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Фото пресс-службы аппарата мэра и правительства Москвы
Дети подготовили на выбор творческие работы о любимых местах своего района в различных форматах: в виде рисунков, документальных и художественных фотографий, видеороликов, экскурсионных маршрутов и даже кроссвордов – детям дали полную свободу фантазии и самовыражения.
По итогу состязания жюри определило 61 победителя. Каждый из них получил призы и памятные подарки.
«Такие конкурсы показывают, как дети воспринимают и каким хотят видеть свой район. Ребята прислали нам почти две тысячи работ. Они рисовали и фотографировали локальные достопримечательности, рассказывали об их истории, снимали видео и составляли экскурсионные маршруты по любимым местам рядом со своим домом», – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Конкурс оказался достаточно востребованным среди школьников, в связи с чем организаторам пришлось ввести дополнительные номинации, чтобы поощрить большее количество талантливых детей.
«Уверена, что конкурс «Про мой район» повысит интерес подрастающего поколения к изучению исторического и культурного наследия нашего города и его районов. Вместе с тем это позволит ребятам узнать о современном развитии Москвы: о важности сохранения локальных объектов и создании комфортной городской среды», – добавила член жюри, заместитель председателя столичного Комитета по туризму Алина Арутюнова.
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